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«دبي الخيرية» تدعم متضرري الأمطار بالفجيرة

أحمد السويدي
6 أغسطس 2022 00:51

دبي (الاتحاد)

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دعمت جمعية دبي الخيرية جهود رفع الضرر عن المتأثرين بالحالة الجوية والسيول التي شهدتها إمارة الفجيرة قبل عدة أيام، وأسهمت في الحد من تلك الآثار، مقدمة نموذجاً حضارياً وإنسانياً متكاملاً بشراكتها مع وزارة تنمية المجتمع وجمعية الفجيرة الخيرية، لمساندة الأسر المتضررة وتوفير احتياجاتها العاجلة لا سيما الطعام والأدوية وتهيئة مساكنهم للعودة لها.
وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية: «تداعت جمعية دبي الخيرية لمد يد العون للمتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها إمارة الفجيرة مؤخراً، ودفعت الأسر الواقعة في دائرة الخطر لمغادرة منازلها حفاظاً على الأرواح، غير أن فضل الله أولاً، ثم توجيهات قيادتنا الرشيدة التي أخرجت الناس من بيوتهم، عجّلت في إيجاد الحلول السريعة والإنسانية لهؤلاء المتضررين بتوفير الطعام أو الدواء أو اللباس وغيرها من متطلبات الحياة، سواء لأولئك الذين بقوا في الإمارة، أو الذين خرجوا منها للإقامة المؤقتة في إمارة ثانية».

دبي الخيرية
الفجيرة
جمعية دبي الخيرية
الأمطار
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