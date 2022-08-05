إخراج قطعة شاش من بطن امرأة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نجح فريق طبي في استخراج قطعة شاش من بطن امرأة، كانت مستقرة في أحشائها لمدة لا تقل عن سنتين، وفقاً للدكتور محمد الحسون أخصائي التوليد والنساء في مستشفى إل إن إم سي رويال الشارقة. وتفصيلاً، أفاد لحسون بأن المريضة

كانت راجعت المستشفى، وأوضحت أنها تشتكي من ألم خفيف في منطقة البطن ولكنه متكرر، خاصة خلال الأشهر السبعة الماضية، وعند مراجعتها لعدة أطباء لم تتعرف على السبب. وقال: بالكشف، لم يتبين لنا وجود أية أعراض مثيرة للشك، لكننا قررنا التصوير الايكوغرافي و MRI للبطن والحوض، وهنا كانت المفاجأة، حيث تبين وجود كتلة كيسية كبيرة في البطن تحت السرة تملأ المنطقة يصل قياسها الى 11 سم تقريبا، لكن الأطباء في قسم الأشعة لم يتمكنوا من تحديد مصدر هذه الكتلة الكيسية او معرفة ما هي بالضبط، كما انه لوحظ زيادة حجم الكيس كل يوم بعد وضع المريضة تحت المراقبة لعدة أيام متتالية، وبالمصادفة ذكرت المريضة انها خضعت لعملية استئصال مرارة بالتنظير وذلك منذ سنتين ماضيتين ما أثار الشك لدينا. وأوضح أنه على ضوء هذه المعطيات فقد قرر الفريق الطبي المؤلف من الدكتور محمد الحسون أخصائي التوليد و النساء والدكتور ناظم الرفاعي أخصائي الجراحة العامة إجراء عملية تنظير بطن لتشخيص طبيعة و مصدر هذه الكتلة الكيسية و معالجتها، إذ تبين وجود كتلة كيسية كبيرة ملتصقة بجدار البطن الأمامي، وليس لها علاقة أو اتصال مع عضو بالبطن أو في الحوض، وتفاجأ الأطباء الذين أجروا العملية باستخراج قطعة شاش كبيرة من ثقب الكاميرا التي استخدمت بعملية استئصال المرارة بالتنظير المجراة منذ سنتين.

48 ساعة

بين الدكتور محمد الحسون: لقد كنا محظوظين جداً كفريق طبي بأن هدانا الله بإجراء فتحة لجرح صغير بقياس 1 سم فقط فوق مكان قطعة الشاش المختبئة عميقا تحت طبقات البطن، لنكتشف وجود قطعة الشاش علما بأن مظهر الجلد من الخارج طبيعي جدا ولا يوحي بوجود اي جسم غريب تحت طبقاته، وتسببت قطعة الشاش في تشكل خراج كبير، استخرجنا منه حوالي 1000 مل من القيح كريه الرائحة من المنطقة التي تواجد فيه الشاش، وهذا الخراج لو انفجر داخل البطن لكان سبب صدمة جرثومية قد تودي بحياة المريضة، وأكد الطبيب انه بعد 48 ساعة من العملية خرجت المريضة من المشفى بدون أية مضاعفات، ومن جهتها شكرت المريضة الطاقم الطبي لمشفى ان ام سي رويال الشارقة على نجاح عمليتها وحل مشكلتها.