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مرفق طبي ابتكاري لتعزيز قطاع «الشيخوخة الصحية»

العلاج بالأكسجين عالي الضغط الخاص لإبطاء تأثيرات الشيخوخة ( وام)
6 أغسطس 2022 00:51

دبي (وام)

أضافت إمارة دبي بُعداً جديداً إلى بنيتها التحتية عالمية المستوى في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديمها خدمات أحدث مرفق طبي يركّز على صحة الدماغ والشيخوخة الصحية. وكانت عيادات «أفيف دبي» افتتحت أعمالها في أبريل 2021، وقد استفاد منها أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم من خلال العلاج الثوري الذي توفره، مستخدمة بروتوكول العلاج بالأكسجين عالي الضغط الخاص لإبطاء تأثيرات الشيخوخة. 

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  • سلطان أحمد بن سليّم
    سلطان أحمد بن سليّم

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يؤسس المرفق الحديث لإطلاق حقبة جديدة في مجال العلوم والتي تهدف إلى تغيير نظرة وتجربة الناس لعملية الشيخوخة». وأوضح أنه نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه «دي بي ورلد» بصفتها المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، تلتزم المجموعة بتقديم مساهمات إيجابية في المجتمعات التي تعمل فيها وفي دولة الإمارات، حيث تدير الشركة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة، وتمثل عيادات أفيف طريقة إبداعية لدعم طموحات دبي والتطلعات الأوسع لدولة الإمارات. وأضاف ابن سليّم: «تقود دولة الإمارات التحوّل في إستراتيجية الرعاية الصحية للتركيز على مساعدة الناس على العيش بشكل أفضل، والانتقال من إعطاء الأولوية للشباب إلى زيادة الاهتمام بالشيخوخة الصحية.. ويقع التركيز الأساسي على الشيخوخة الصحية والحفاظ على الجيل الأكبر سنًا الذي لديه الخبرات والمعارف. وفي عام 2021، استقبلت دبي ما يقارب 630 ألف سائح بهدف السياحة العلاجية من مختلف أنحاء العالم، ما جعلها الوجهة المثلى والأولى للسياحة العلاجية في المنطقة.

دبي
الرعاية الصحية
الشيخوخة
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