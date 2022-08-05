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بحث التعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«الرعاية الأسرية»

الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
6 أغسطس 2022 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، في مقر الهيئة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، والوفد المرافق لها، حيث هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة. وأعرب النيادي عن تقديره لما تبذله الهيئة من جهود لتعزيز جودة حياة الأسرة ضمن مجتمع إمارة أبوظبي، وحرصها على مد جسور التعاون التي تخدم الأهداف المشتركة وترتقي بها، وبما يلبي متطلبات المجتمع ويواكب متغيرات العصر، وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد على التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة، وصولًا لأعلى درجات التميز.
وقالت بشرى الملا: «تعتبر هيئة الرعاية الأسرية محفز أساسي لمسيرة تطوير القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، استناداً إلى مكانة الأسرة كأساس لأي مجتمع. نلتزم في الهيئة بتقديم خدمات دعم اجتماعي أكثر فعالية للأسر، وإقامة شراكات مع القطاعين الخاص والثالث، حيث تمثل زيارتنا واحدة من أدوات تعزيز التعاون وتوحيد الجهود خدمة للأسرة في مجتمع أبوظبي ودولة الإمارات ككل». وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالأهداف المشتركة، وآلية تطويرها وفق رؤية استشرافية مواكبة.

محمد سعيد النيادي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الرعاية الأسرية
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