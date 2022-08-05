السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

توعية مرتادي الشواطئ

توعية مرتادي الشواطئ
6 أغسطس 2022 00:51

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
73 ميدالية حصاد الإمارات في الألعاب الدولية لرجال الشرطة والإطفاء
رقم عالمي جديد في السباحة

 أطلق الإسعاف الوطني مبادرة السلامة في الماء بهدف تعزير الوعي المجتمعي بأهم إرشادات السلامة وسبل الوقاية من الغرق الواجب على رواد الشواطئ وأحواض السباحة اتباعها. 
ويأتي ذلك في إطار حملة سلامتكم في الصيف التي تم إطلاقها في يونيو الماضي للتوعية بكيفية الوقاية من حرارة فصل الصيف، والتعامل مع الإصابات الشائعة في تلك الفترة. وكان الإسعاف الوطني قد استجاب في عام 2021 لأكثر من 194 حادث غرق في أحواض السباحة والشواطئ في المناطق الشمالية. وسعيا للإسهام في جهود تقليل هذا النوع من الحوادث ودعم أفراد المجتمع في قضاء صيف ممتع وآمن. وقال أحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «تمثل حوادث الغرق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة الناجمة عن الإصابات غير المقصودة في الدولة، ومعظم هذه الحوادث يمكن تفاديها إذا تم اتباع سبل الوقاية والسلامة.. ومن المهم مواصلة رفع الوعي بقواعد السلامة الخاصة بالسباحة وسبل الوقاية من الغرق فخطوات بسيطة قد تسهم في ضمان سلامة الجميع في الماء وتقلل بشكل كبير من مخاطر الغرق».

الإسعاف الوطني
الشواطئ
السباحة
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©