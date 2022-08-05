توعية مرتادي الشواطئ

أبوظبي (وام)

أطلق الإسعاف الوطني مبادرة السلامة في الماء بهدف تعزير الوعي المجتمعي بأهم إرشادات السلامة وسبل الوقاية من الغرق الواجب على رواد الشواطئ وأحواض السباحة اتباعها.

ويأتي ذلك في إطار حملة سلامتكم في الصيف التي تم إطلاقها في يونيو الماضي للتوعية بكيفية الوقاية من حرارة فصل الصيف، والتعامل مع الإصابات الشائعة في تلك الفترة. وكان الإسعاف الوطني قد استجاب في عام 2021 لأكثر من 194 حادث غرق في أحواض السباحة والشواطئ في المناطق الشمالية. وسعيا للإسهام في جهود تقليل هذا النوع من الحوادث ودعم أفراد المجتمع في قضاء صيف ممتع وآمن. وقال أحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «تمثل حوادث الغرق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة الناجمة عن الإصابات غير المقصودة في الدولة، ومعظم هذه الحوادث يمكن تفاديها إذا تم اتباع سبل الوقاية والسلامة.. ومن المهم مواصلة رفع الوعي بقواعد السلامة الخاصة بالسباحة وسبل الوقاية من الغرق فخطوات بسيطة قد تسهم في ضمان سلامة الجميع في الماء وتقلل بشكل كبير من مخاطر الغرق».