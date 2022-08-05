السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تختتم برنامج «أبطال شرطة الغد»

جانب من حفل التخريج (من المصدر)
6 أغسطس 2022 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي «9 إرشادات» وقائية لهواة  تسلق الجبال
تخريج دورة «الدراجات النارية» بمشاركة نسائية

اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات البرنامج الصيفي التطوعي العسكري لأبطال شرطة الغد بمشاركة 200 طالب وطالبة في أبوظبي والعين، في حفل أقيم بمسرح إدارة التأهيل الشرطي بالعين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وشهد حفل التخريج العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والعقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من كبار الضباط وممثلي الجهات المشاركة وأولياء الأمور وطلبة وطالبات أبطال شرطة الغد.
وكرم راعي الحفل الجهات المشاركة من مختلف الإدارات التابعة لشرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين تقديراً لتعاونهم المستمر مع شرطة أبوظبي كما كرم الطلبة المتميزين في البرنامج.
وأكد العميد دكتور راشد محمد بورشيد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الإمكانات أمام شباب الوطن للتعبير عن طاقاتهم الإيجابية في العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تعزز القيم النبيلة وترسخ الوطنية الإيجابية في نفوسهم.
واثنى على تفاعل الطلبة والطالبات مع أهداف البرنامج والاستفادة من قيمه النبيلة في العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالقوانين والأنظمة وغرس الثقة بالنفس، والمثابرة، وتعزيز الولاء والانتماء الوطني إلى جانب إثراء مخزونهم المعرفي وتوعيتهم عبر أنشطة هادفة تعود بالخير عليهم وعلى الوطن. 

شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©