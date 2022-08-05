شرطة أبوظبي تختتم برنامج «أبطال شرطة الغد»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات البرنامج الصيفي التطوعي العسكري لأبطال شرطة الغد بمشاركة 200 طالب وطالبة في أبوظبي والعين، في حفل أقيم بمسرح إدارة التأهيل الشرطي بالعين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وشهد حفل التخريج العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والعقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من كبار الضباط وممثلي الجهات المشاركة وأولياء الأمور وطلبة وطالبات أبطال شرطة الغد.

وكرم راعي الحفل الجهات المشاركة من مختلف الإدارات التابعة لشرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين تقديراً لتعاونهم المستمر مع شرطة أبوظبي كما كرم الطلبة المتميزين في البرنامج.

وأكد العميد دكتور راشد محمد بورشيد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الإمكانات أمام شباب الوطن للتعبير عن طاقاتهم الإيجابية في العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تعزز القيم النبيلة وترسخ الوطنية الإيجابية في نفوسهم.

واثنى على تفاعل الطلبة والطالبات مع أهداف البرنامج والاستفادة من قيمه النبيلة في العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالقوانين والأنظمة وغرس الثقة بالنفس، والمثابرة، وتعزيز الولاء والانتماء الوطني إلى جانب إثراء مخزونهم المعرفي وتوعيتهم عبر أنشطة هادفة تعود بالخير عليهم وعلى الوطن.