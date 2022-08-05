شرطة أبوظبي «9 إرشادات» وقائية لهواة  تسلق الجبال

أبوظبي (الاتحاد)

حددت شرطة أبوظبي 9 إرشادات وقائية استباقية لهواة مغامرات التسلق والمشي في الجبال وهي الإلمام التام بالطبيعة الجغرافية لموقع المغامرة وتوقيتها المناسب ومتابعة حالة الطقس وتجنب ارتياد الأودية في حال التقلبات الجوية واصطحاب أدوات الإسعافات الأولية وشاحن طاقة للهاتف وايضا التزود بحقائب ملائمة وحبال النجاة ومصباح يدوي. وأكدت على أهمية ارتداء الأحذية والملابس الملائمة التزود بكميات مناسبة من الطعام والماء قبل الانطلاق.وحثت المغامرين على إبلاغ الأصدقاء والأهل بمسار المغامرة والوقت المتوقع لنهايتها والالتزام بالمسارات المحددة وعدم المجازفة وتحميل تطبيق SOS والاستفادة من «نظام الاستغاثة» في حال الطوارئ.