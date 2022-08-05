السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ندوة حول «جرائم الاتجار بالبشر»

ندوة حول «جرائم الاتجار بالبشر»
6 أغسطس 2022 00:51

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «إسعاد شرطة دبي» و«تريندز»
متطوعو شرطة دبي يشاركون في «معكم يداً بيد»

نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ندوة عن بعد بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في جرائم الاتجار بالبشر»، حضرها أكثر من 280 شخصاً من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشرطة دبي، ومراكز الإيواء على مستوى الدولة، وطلبة الجامعة الأميركية في الإمارات.
وتهدف الندوة إلى توعية العاملين في الدوائر والمؤسسات المعنية بجرائم الاتجار بالبشر، وإكسابهم الخبرات بما يمكنهم من المساهمة في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم وضمان الحماية لضحاياها.
وتضمنت الندوة شرحاً حول كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وتوعية المشاركين بأفضل الطرق ووسائل مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية.

الاتجار بالبشر
حقوق الإنسان
شرطة دبي
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©