ندوة حول «جرائم الاتجار بالبشر»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ندوة عن بعد بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في جرائم الاتجار بالبشر»، حضرها أكثر من 280 شخصاً من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشرطة دبي، ومراكز الإيواء على مستوى الدولة، وطلبة الجامعة الأميركية في الإمارات.

وتهدف الندوة إلى توعية العاملين في الدوائر والمؤسسات المعنية بجرائم الاتجار بالبشر، وإكسابهم الخبرات بما يمكنهم من المساهمة في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم وضمان الحماية لضحاياها.

وتضمنت الندوة شرحاً حول كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وتوعية المشاركين بأفضل الطرق ووسائل مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية.