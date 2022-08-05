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الإمارات

الإمارات تنوي استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية

علم الإمارات
5 أغسطس 2022 18:54

أكد مصدر مسؤول في أبوظبي نية الإمارات استثمار مليار دولار أميركي في الشركات الباكستانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
يسعى هذا الاستثمار إلى استكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة للتعاون في مشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصلحة البلدين. 
كما يؤكد هذا الاستثمار حرص الإمارات وباكستان على استمرار التعاون في مختلف المجالات والتي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الزراعة والخدمات اللوجستية والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.

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