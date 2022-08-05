الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:49 والمد الثاني عند الساعة 07:39 والجزر الأول عند الساعة 11:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:23. بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 05:44 والجزر الأول عند الساعة 08:45 والثاني عند الساعة 22:36.