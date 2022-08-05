شرطة عجمان تنفي فقدان طفل

عجمان (الاتحاد) نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، إشاعة فقدان طفل يبلغ من العمر 13 سنة في الإمارة، موضحة أن الطفل خرج من منزل ذويه، إثر مشاكل أسرية بسيطة، وأعادته شرطة عجمان لأهله بسلام في أقل من 14 ساعة. وقال المقدم محمد عبد الله أبو شهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، أن والد الطفل حضر إلى مركز الشرطة، مفيداً بأن الطفل خرج بعد حدوث مشكلة عائلية، طالباً المساعدة في إعادته للمنزل. وأضاف ابوشهاب، إن بعض الأفراد تداول إشاعة تغيب الطفل وفقدانهـ مما أدى إلى انتشارها رغم عودة الطفل سالماً إلى ذويه في نفس اليوم. ودعا المقدم محمد أبو شهاب الجمهور وأفراد المجتمع، إلى توخي الحذر من نشر الشائعات، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع نشر الشائعات، وأن على الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.