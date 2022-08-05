وزارة الدفاع تعلن عن انتهاء عملية «الأيدي الوفية» في المنطقة الشرقية بنجاح

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن انتهاء عملية (الأيدي الوفية) في إسنادها للسلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح.

ونشرت وزارة الدفاع تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن انتهاء عملية (الأيدي الوفية) في إسنادها للسلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح، وتتقدم بالشكر الجزيل للجهات المعنية على التعاون المشترك بما يخدم وطننا الغالي وشعبنا الوفي، وتعلن استعدادها لتقديم الدعم اللازم في اي زمان ومكان».