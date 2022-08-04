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عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال

عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
5 أغسطس 2022 00:39

عجمان (وام) 

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج الطلبة المنتسبين لدورة شرطة المستقبل بنسختها الثالثة والعشرين للذكور والخامسة للإناث، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والعميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان وعدد من كبار الضباط ومدراء الإدارات ونوابهم وأهالي المنتسبين للدورة. 
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن شرطة المستقبل باتت محطة مهمة في صناعة مستقبل الأجيال، وقال إنها تصنع من أبنائنا وبناتنا أجيالاً قادرة على البذل والعطاء والدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره. 
وأشاد سموه بجهود شرطة عجمان والمنظمين والمدربين والقائمين على هذه الدورة واهتمامهم بتنظيم برنامج تدريبي شامل متميز، وتقديم كل ما هو مفيد للطلبة ويدعم لياقتهم البدنية ويعزز معارفهم وثقافتهم. 
من جانبه، رحب نائب قائد عام شرطة عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وتكريم أوائل الطلبة، مؤكداً أن تنظيم دورة شرطة المستقبل جاء لإعداد كوادر مواطنة مؤهلة علمياً وجسدياً وأمنياً وإثراء معارفهم ودعم ثقافتهم التربوية والدينية وبث الأخلاق الحميدة في نفوسهم سواء من الطلبة أو الطالبات. 
وكانت فعاليات حفل التكريم قد تضمنت كلمة للعميد خالد النعيمي وأخرى لأولياء الأمور، تلتهما كلمة الخريجين، إلى جانب فيلم تسجيلي حول أنشطة وفعاليات الدورة. وقدم طلاب شرطة المستقبل استعراضاً عسكرياً مما تعلموه من حركات وفنون عسكرية ومهارات استخدام وفك وتركيب السلاح، إلى جانب مشهد تمثيلي قدمه الطلبة لحماية كبار الشخصيات أثار إعجاب الحضور. ثم كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان الطلبة المتميزين في الدورة، بحضور الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، وأثنى على جهودهم داعياً إلى بذل المزيد لخدمة الوطن كونهم شرطة المستقبل. وتسلم سمو الشيخ عمار النعيمي هدية تذكارية من نائب قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة. كما كرم العميد خالد النعيمي الشركاء والمدربين ومنظمي الدورة ومتطوعي الإمارات وكل من كان له دور في إنجاح هذه الدورة، وأشاد بجهودهم المتميزة التي أثمرت العمل الرائع، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز في مسيرة الأمن والأمان.

عمار النعيمي
عجمان
عبد العزيز بن حميد النعيمي
شرطة المستقبل
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