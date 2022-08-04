ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الأنشطة التي تستهدف الناشئة وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برعاية المواهب والاهتمام بهم في مختلف المجالات بما يعزز دورهم في مسيرة الدولة الشاملة. جاء ذلك خلال حضور سموه ختام الدورة التدريبية الأولى لطلبة المدارس للعام 2022، التي أقيمت في نادي الفجيرة للرماية والفروسية بالفجيرة، وتكريمه الفائزين فيها. وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات الدورة التي أقيمت تحت رعاية سموه واستمرت خلال الفترة من 18 يوليو إلى 4 أغسطس الجاري، بمشاركة 99 منتسبًا من الذكور والإناث في الفئة العمرية من 8 - 17 عامًا، من مختلف إمارات الدولة. وأشاد سموه بالدورة التدريبية التي هدفت إلى شغل أوقات الطلبة وتدريبهم العملي على الرماية بالسّلاح، بهدف تنمية مهاراتهم ورعايتهم في المستقبل. حضر حفل الختام سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وسالم السلامي مشرف الدورة التدريبية للطلبة.