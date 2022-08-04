أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً

دبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد، بالتعاون مع «فرجان دبي»، ورشة عمل هي الأولى من نوعها لدعم أصحاب المشاريع المنزلية من المواطنين، التزامًا منها بالمسؤولية المجتمعية، وتماشيًا مع نهجها في تعزيز الثقافة الرقمية بوصفها أحد أهم عناصر التسويق العصرية.

استقطبت الورشة 121 مشروعاً إماراتياً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلقى أصحابها تدريباً مكثفاً ومجانيًا على يد اثنين من أهم الخبراء في مجالات التصوير، وصناعة المحتوى، والتسويق الرقمي.

وقد تولى عبدالله الشايجي المصور المحترف المتخصص بتصوير الشركات والمنتجات، ومدرّب فن التصوير وصانع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مهمة تدريب المشاركين على التقاط صور احترافية لمنتجاتهم، في محاولة لتطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز فهمهم لأهمية الصورة في التسويق للمنتج.

وأسندت أكاديمية الإعلام الجديد في هذه الورشة مهمة التدريب على التسويق الرقمي للمشاريع، إلى المدرب جودت شماس استشاري التسويق الرقمي، الخبير والمدرب المعتمد في «جوجل»، الذي وظف خبرته التي تفوق العشرين عامًا لتوجيه المتدربين الإماراتيين إلى استراتيجيات تسويقية تفيدهم في الترويج لمشاريعهم وتعرفهم على تقنيات التسويق الناجحة.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «تأتي ورشة (مهارات تصوير المنتجات المنزلية والعرض الإعلامي للمشاريع) لتصب في صميم توجهات الأكاديمية التي تهدف إلى تمكين الشخصية الإماراتية من الدخول في المشهد الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة».