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«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تفتح باب التسجيل حتى سبتمبر المقبل

«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تفتح باب التسجيل حتى سبتمبر المقبل
5 أغسطس 2022 00:39

رأس الخيمة (وام)

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أعلنت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، فتح باب التسجيل والمشاركة في مسابقاتها المتنوعة والمتاحة لمختلف شرائح المجتمع في دورتها الحادية والعشرين حسب شروطها المحددة. ويستمر استقبال طلبات التسجيل لغاية نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتعتبر الجائزة إحدى الفعاليات البارزة في إمارة رأس الخيمة والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه سنوياً. وأشاد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، بالإقبال الكبير واللافت منذ اليوم الأول على التسجيل في الجائزة، والذي عكس الحرص الشديد والاهتمام المجتمعي بهذه المسابقة القرآنية الرائدة، مشيداً بفريق العمل الذي يتابع طلبات التسجيل ويتعامل معها وفق الآليات المحددة، وكذلك من خلال استقبال استفسارات المهتمين والراغبين في التنافس في هذه الدورة المباركة، مبيناً ما تحظى به الجائزة من دعم ورعاية متميزة من القيادة الحكيمة التي ترعى باستمرار المسابقات القرآنية، وتذلل كافة السبل لإنجاحها، متمنياً التوفيق والسداد لكل المشاركين في الجائزة من الذكور والإناث.

جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
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