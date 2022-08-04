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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت
5 أغسطس 2022 00:39

أبوظبي (وام)

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تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد جمال مبارك النصافي، سفير دولة الكويت لدى الدولة. 
وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير الكويتي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. وأعرب سفير دولة الكويت الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
الكويت
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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