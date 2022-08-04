«تنمية المجتمع» تستعرض تنفيذ محاور استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اجتماع الربع الثاني للعام 2022 لقادة محاور استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 – 2024، والتي تشرف الدائرة على متابعة تنفيذها مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك برئاسة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، وبحضور ممثلي 13 جهة معنية، حيث تم استعراض التقدّم المنجز في تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل والمخرجات المتوقعة لسنة 2022.

عقد الاجتماع في معهد الكرامة للتدريب التابع لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والذي يهدف إلى دعم الطلبة أصحاب الهمم من فئة التوحد بعمر 15 سنة فما فوق، وتعزيز استقلاليتهم التعليمية من خلال توفير فرص الوصول إلى خدمات التدريب المهني، إلى جانب تزويدهم بفرص العمل المستقبلية لتمكينهم وضمان استقلاليتهم وقدرتهم على العمل. وذلك لتسليط الضوء على جهود الجهات المعنية في الإمارة في تسريع تنفيذ استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى التأكيد على حقهم وتمكينهم من الانتقال إلى سوق العمل والمساهمة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عند توفّر البرامج والترتيبات والممارسات الدامجة.

وتتضمّن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 24 مبادرة استراتيجية عبر ستة محاور رئيسة، وهي: التعليم، التوظيف، الرعاية الاجتماعية، الوصول الشامل، الصحة والتأهيل والممكنات، وتهدف إلى جعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة لأصحاب الهمم وداعمة لحقوقهم، بالتعاون مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاع الثالث.

وثمنت خلال الاجتماع الدكتورة ليلى الهياس، جهود فرق العمل القائمة على تنفيذ مبادرات الاستراتيجية التي تعكس مدى التواصل والتكاملية في سبيل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مواصلة الجهود من جانب جميع الجهات المعنية ضمن خطط واضحة المعالم ومخرجات محددة، سيكون لها أثر إيجابي على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وأن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة القطاع الاجتماعي التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

6 محاور

استعرضت ليلى الهياس محاور الاستراتيجية الستة أبرز المخرجات التي تحققت خلال الفترة الماضية من تنفيذها، والرامية إلى دعم خدمات العيش الكريم والدامج لأصحاب الهمم في المجتمع، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الجهات خلال تنفيذ المبادرات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، حيث سلط محور الممكنات، بقيادة دائرة تنمية المجتمع، الضوء على أبرز المبادرات حول إنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم في إمارة أبوظبي، والتدريب وبناء القدرات على الممارسات الدامجة، وتطبيق النظام المتكامل لحوكمة وتقييم برامج أصحاب الهمم على مختلف القطاعات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية لهم. واختتم الاجتماع بتثمين الجهود المتكاملة لجميع الجهات، وبمناقشة عامة للأفكار التطويرية التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لأبرز التحديات في المرحلة الجديدة في إطار محاور استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، بحضور دائرة الصحة، دائرة التعليم والمعرفة، هيئة الطفولة المبكرة، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، دائرة البلديات والنقل، دائرة الثقافة والسياحة، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة أبوظبي الرقمية، شركة أبوظبي للمطارات، هيئة أبوظبي للإسكان، موانئ أبوظبي، هيئة الموارد البشرية.