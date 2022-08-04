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«منازف» أول حديقة رملية في العين

حديقة منازف تضم أشجار غاف معمرة يبلغ عددها 208 بأحجام مختلفة (من المصدر)
5 أغسطس 2022 00:39

محمد البلوشي (العين)

 أنجزت بلدية مدينة العين حديقة منازف بمنطقة المسعودي في وسط المدينة، والتي تتميز بكونها أول حديقة رملية مستوحاة من الطبيعة الإماراتية على مساحة تبلغ 22,841.55 متر مربع، وتتضمن مناطق زراعية وأخرى رملية ومناطق للألعاب ومماشي بالإضافة لباقي المرافق والخدمات.

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وتأتي حديقة منازف ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل في جعل إمارة أبوظبي تتميّز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة، والتي تعمل بشكل أساسي على تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها، ويهدف المشروع إلى التخطيط الحديث للمنطقة، ويشمل تنسيق وتجميل المواقع والمساحات الخضراء، على أن يحافظ هذا التخطيط على البيئة والموارد الطبيعية، وأن يشكل بيئة صديقة للسكان بحيث تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم اليومية داخل هذه الأحياء. 
 وقالت المهندسة سلمة شطيط الظاهري مدير المشروع إن حديقة منازف تضم مساحات رملية مفتوحة تبلغ 2469.9 متر مربع وأشجار غاف معمرة يبلغ عددها 208 أشجار بأحجام مختلفة، ومماشي بمساحة 2944.38 متر ومناطق ألعاب للأطفال بمساحة 1325.52 متر مربع، وتبلغ المساحة المزروعة 4160 متراً مربعاً.

وأضافت الظاهري بأن الحديقة تضم أيضاً مناطق للجلسات العائلية والمظلات والكراسي والإنارة، كما تتزين بسور تراثي تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع طبيعة المكان، كما أن العناصر النباتية وغير النباتية من الأنواع المحلية التي تحرص بلدية مدينة العين على المحافظة عليها ونشرها في أماكن مختلفة من المدينة نظراً لفوائدها البيئية وقيمتها المحلية، بالإضافة لمناطق الاستراحات وممرات المشاة وألعاب الأطفال المظللة والكراسي، حتى تصبح الحديقة متكاملة الخدمات وتمكن زائريها من قضاء أطول وقت ممكن.

 

بلدية العين
العين
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