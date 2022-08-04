أمطار غزيرة وبرد على عدد من مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مصحوبة بالبرد في بعض مناطق مدينة العين، وأمطار غزيرة.

وقد هطلت الأمطار عقب أن تهيأت فرص تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.. وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 47.2 درجة مئوية في المنامة (عجمان) الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرص تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت تقرير للمركز الوطني للأرصاد إلى تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، والذي يؤدي إلى تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة، تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الأول منه، بامتداد خط التقارب بين المدارين والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

كما تلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.