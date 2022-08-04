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الإمارات

«خطاكم الشر يا أهل الفجيرة».. مبادرة لـ «سواعد الإمارات»

المتطوعون خلال المشاركة في عمليات التنظيف (من المصدر)
5 أغسطس 2022 00:39

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكدت فاطمة الشهياري رئيس جمعية سواعد الإمارات التطوعية أن فريق المتطوعين بالجمعية شارك في مبادرة «معاً يداً بيد» برعاية مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وكانت مشاركتها جماعية وهدفها إمارة الفجيرة وتنظيفها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة سواء الجمعيات أو الفرق. وقالت «كانت فرحتنا شديدة بمشاركتنا في تنظيف الطرقات وتقديم الدعم اللوجستي للمتطوعين في ميدان العمل التطوعي، خلال الأيام الماضية، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية».
وتماشيا مع الحدث واحتياجات الأهالي، أطلقت جمعية سواعد الإمارات التطوعية مبادرة جديدة وهي (في حب دار آل الشرقي) تحت شعار {خطاكم الشر يا أهل الفجيرة } إهداء منها لحكام الفجيرة، وأهالي الإمارة. وقالت الشهياري «تتلخص المبادرة في مجهود المتطوعين، وتعكس حرصهم على العطاء والخير الذي لابد أن يشمل كل ذرة من تراب الفجيرة، وتتمثل هذه المبادرة في تنظيف منازل الأسر المتضررة بكل ملاحقها الى نهاية المدخل الخارجي وإزالة كافة الأضرار، لنكون مع الأسر المتضررة إلى آخر مرحلة في إزالة الأضرار، وذلك بالتنسيق مع بلدية الفجيرة، والتواصل المستمر معهم لنقل المخلفات، وسحب المياه المتجمعة فالطرقات». وأضافت «شاركنا بجهودنا بعض الشركات المتبرعة مجانا لتنظيف المنازل المتضررة من منخفض الفهد ولها كل التقدير منا لعملها التطوعي، وهي متواجدة معنا طوال المبادرة وقد انجزنا في الثلاثة أيام الفائتة تنظيف شامل لكل مرافق ثمانية منازل ومستمرين في الحملة حتى اخر متضرر». واختتمت الشهياري تصريحاتها بالتأكيد على الاستمرار في التعاون مع الجهات الداعمة التي ساعدت الأهالي متبرعة بعدد من الأنشطة مثل تنجيد الأثاث مجانا للأسر المتضررة والمتعففة، إضافة الى تصليح الالكترونيات المتضررة نسبيا في بعض المنازل، وأخرى لتأهيل السيارات المتضررة بأسعار خاصة للمتضررين، اضافة الى توفير خدمات صيانة المباني للمتضررين.

فاطمة الشهياري
جمعية سواعد الإمارات التطوعية
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