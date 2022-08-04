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متطوعو شرطة دبي يشاركون في «معكم يداً بيد»

متطوعو شرطة دبي يشاركون في «معكم يداً بيد»
5 أغسطس 2022 00:38

دبي (الاتحاد) 

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شارك متطوعو القيادة العامة لشرطة دبي، في المبادرة الوطنية المجتمعية «معكم يداً بيد» في إمارة الفجيرة بهدف المساهمة مع الجهات المعنية في إزالة الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية.
وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أن مشاركة المتطوعين في شرطة دبي في المبادرة الوطنية «معكم يداً بيد» تأتي في إطار الحرص على الدور المجتمعي والوطني، مُثنياً على جهود كافة المتطوعين من مبادرة الروح الإيجابية والمُسجلين في منصة شرطة دبي للتطوع وحرصهم على التواجد ميدانياً لخدمة وطنهم. ولفت العميد شهيل إلى أن شرطة دبي تمتلك منصة خاصة لمتطوعيها تُسهل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين بالتطوع حسب اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع، ويحقق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاده.
من جانبها، أكدت فاطمة بوحجير منسق مبادرة الروح الإيجابية، الفخر والاعتزاز بجهود المتطوعين المشاركين في المبادرة الوطنية المجتمعية «معكم يداً بيد» وحرصهم على أن تقديم كل العون والمساندة والدعم الميداني.

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