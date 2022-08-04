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«محمد بن راشد للطب» تختتم المشاركة في «استعداد»

ليلى السويدي
5 أغسطس 2022 00:38

دبي (الاتحاد)

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تختتم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اليوم مشاركتها في برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، حيث قدّم الكادر الأكاديمي وطلبة الجامعة لطلبة المدارس المشاركين في البرنامج فرصة حضور دورة تعليمية افتراضية حول البحث العلمي في القطاع الصحي.
وشاركت الجامعة في البرنامج من خلال مسار البحث العلمي على مدى أسبوعين، خلال الفترة 25 يوليو - 5 أغسطس، ساعدت من خلالها الطلبة المشاركين من الصف التاسع وحتى الثاني عشر من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة للارتقاء بمعارف البحث العلمي ومنهجياته. 
 وقالت الدكتورة ليلى السويدي، العميد المشارك لسعادة ورفاهية الطلبة والأستاذ المساعد في علم الدم الجزيئي بكلية الطب في الجامعة: «تؤكد مشاركة الجامعة في برنامج استعداد التزامنا الراسخ بإثراء معرفة الجيل القادم من الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاستكشاف فرص العمل في مختلف مجالات الطب والعلوم الصحية، وإعدادهم لمرحلة التعليم العالي».

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
وزارة التربية والتعليم
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