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939 عملية جراحية خلال النصف الأول في «كويتي الشارقة»

939 عملية جراحية خلال النصف الأول في «كويتي الشارقة»
5 أغسطس 2022 00:38

الشارقة (الاتحاد) 

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 أجرى مستشفى الكويت بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 939 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل ب 573 عملية لنفس الفترة من عام 2021، كما استقبلت 15040 مريضاً مقابل 10992 مريضاً للنصف الأول من العام الماضي
كما سجلت البيانات الإحصائية زيادة أعداد المترددين على العيادات الخارجية إلى 10434 متعاملاً، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي وصل إلى 8483 متعاملاً، وذلك تماشياً مع مساعي مؤسسة الامارات للخدمات الصحية الهادفة إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال توفير الخدمات الصحية المتميزة.
وأشار الدكتور عيسى المعلمي مساعد المدير للشؤون الطبية والفنية بمستشفى الكويت إلى أن أحدث التقنيات العلاجية والخدمات الصحية التي أدخلتها المؤسسة إلى المستشفى رفعت نسبة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات الطبية ولا سيما العمليات الجراحية نظراً لدقة التشخيص وسرعة الأداء وتقليل بقاء المريض بالمستشفى والحصول على ثقة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة. 
وأكد المعلمي حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تحديث الخدمات الصحية والاستكشافية ومواكبتها لأحدث التطورات العالمية، بالإضافة لتدريب الكادر الطبي والفني للتعامل مع كافة الحالات المرضية الأمر الذي انعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة.
وأشارت عفراء سالم مدير مستشفى الكويت بالشارقة أن استخدام الدلالات الإحصائية لمتابعة الزيادة في أعداد الخدمات الصحية وتطويرها مطلب ضروري يواكب التطورات المتسارعة في المجال الصحي، موضحة أن المستشفى شهد مؤخراً ارتفاع عدد العمليات الجراحية التي يجريها، وهو مؤشر إيجابي للتعافي من الجائحة، بالإضافة الى زيادة عدد المترددين على العيادات الخارجية ومراجعي قسم الطوارئ، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في أعداد المترددين على عيادة الصحة النفسية في النصف الأول من العام الجاري والذي سجل 3419 مريضاً مقارنة ب 2619 مريضاً بالنصف الأول من العام الماضي.

مستشفى الكويت
الشارقة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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