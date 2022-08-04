تجديد الاعتماد الكندي لمركز دبي للإخصاب

دبي (الاتحاد)

تمكن مركز دبي للإخصاب من تجديد الاعتماد العالمي من الهيئة الكندية الدولية في مجال الصحة الإنجابية عن «الفئة الماسية» ليكون بذلك المركز الحكومي الأول والوحيد على مستوى العالم يحصل على هذا الاعتماد للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد تطبيق كافة متطلبات الحصول على هذه الفئة التي تعد أعلى فئة تُمنح لمختبرات مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.

وأكد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذا الاعتماد، ودوره الفاعل في تعزيز القدرة التنافسية لمركز دبي للإخصاب كوجهة مثالية للمرضى من مختلف دول العالم..