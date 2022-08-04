كبار المواطنين يتعرفون على إنجازات «محمد بن راشد للفضاء»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، رحلة تثقيفية لعدد من كبار المواطنين والمواطنات منتسبي النادي النهاري، إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك ضمن فعاليات «المنصة الصيفية المجتمعية» و«صيفنا سعادة».

جاءت الزيارة في إطار سعي الوزارة لتعريف كبار المواطنين بالمنجزات الحضارية والعلمية التي تشهدها الدولة، تماشياً مع مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين بمحاورها التي تعزز الحياة النشطة لهذه الفئة، بما يدعم توجهات الوزارة لتقدير كبار المواطنين وتعزيز أوجه جودة الحياة لديهم.

وتضمنت الرحلة، التعريف بالخدمات التي يقدمها مركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال عرض تقديمي، أعقبته جولة لكبار المواطنين تعرفوا خلالها إلى الأقسام، ومهام عمل الفرق والمرافق المهمة وأبرز المعالم التي يشملها المركز، وذلك بمرافقة عدد من المسؤولين في المركز.

شكر

عبّر كبار المواطنين عن سعادتهم وشكرهم لمنظمي هذه الزيارة التي أكسبتهم المعارف والمعلومات في مجال الفضاء، ووضعتهم في صورة التقدم العلمي الذي تحرزه الدولة في كافة المجالات، ولا سيما في مجال تكنولوجيا الفضاء. وقد اختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين مسؤولي مركز سعادة كبار المواطنين ومركز محمد بن راشد للفضاء.