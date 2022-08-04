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أكاديمية ربدان تفوز بجائزة «أفضل مبادرة مجتمعية»

أكاديمية ربدان تفوز بجائزة «أفضل مبادرة مجتمعية»
5 أغسطس 2022 00:38

أبوظبي (وام)

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 فازت أكاديمية ربدان بجائزة «أفضل مبادرة مجتمعية» ضمن «جوائز التميز العالمية في الأعمال 2022» التي تنظمها مؤسسة «أنتلجنس أوردز» ومقرها المملكة المتحدة. وحصلت الأكاديمية على هذه الجائزة تقديراً لجهود فريق إدارة الموارد البشرية في تنفيذ مبادرة «تطوير الخريجين الجدد»، والتي تهدف إلى تأهيل الخريجين الإماراتيين الجدد وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للانضمام إلى سوق العمل الأوسع، حيث ساهمت المبادرة في تقديم الدعم اللازم للخريجين وحثهم على التفكير والتحليل والابداع والتميّز بما يُحقق النتائج المرجوة بفاعلية. 
وتأتي هذه المبادرات والبرامج المجتمعية في إطار حرص الأكاديمية الدائم على تعزيز التواصل الاجتماعي وتطوير مشاريع ذات تأثير إيجابي في المجتمع الأوسع وذلك في جميع المجالات الرئيسية البيئية والاقتصادية والإجتماعية، لبناء قدرات قيادية وادارية تُسهم في بناء مستقبل واعد ومثمر.
وتعمل أكاديمية ربدان على تنفيذ العديد من المبادرات المُجتمعية الفاعلة ضمن أهداف واضحة وخطط عمل متكاملة يتم تنفيذها تحت اشراف فريق إداري متخصص، وذلك في إطار سعيها المستمر نحو ترسيخ العمل التشاركي ودفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع. وتواصل أكاديمية ربدان التنسيق المُستمر مع الشركاء الرئيسيين في توسيع مجالات المساهمة والمشاركة وإعداد البرامج والخطط ذات الصلة، لتنفيذ أنشطة وبرامج تطوعية تُسهم في مسيرة التطوير والتحديث، من خلال توظيف الإمكانات المتاحة وتدريب وتأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
 وتؤكد الجائزة التي حصلت عليها أكاديمية ربدان قدرتها على التميز والتنافس على المستوى العالمي ضمن إطار عمل واضح ومنظم.

أكاديمية ربدان
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