بلدية أبوظبي تطور شارعي زايد الأول ودلما

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، مشروع تطوير أعمال التجميل الطبيعي على أطراف شارع دلما من تقاطع الفلاح وحتى تقاطع شارع هزاع في الاتجاه الخارج، وفي الجزيرة الوسطية لشارع زايد الأول، وذلك ضمن إطار الحرص على تحسين المظهر العام والجمالي لشوارع أبوظبي ومرافقها.

كما استهدف المشروع زيادة الرقعة الخضراء واستحداث مرافق خدمية وترفيهية رياضية لإسعاد السكان، حيث تضمن نطاق مشروع تطوير شارع دلما العديد من الأعمال منها: إنشاء مسار للدراجات الهوائية بطول (474) متراً وعرض 3 أمتار، وبمساحة إجمالية (1422) متراً مربعاً وإنشاء ممرات للمشاة بطول إجمالي (410) أمتار طولية، وزراعة (87) من أشجار البونسيانا المزهرة، و(18) شجرة غاف، و(11) شجرة سدر وزراعة (3270) من شجيرات الزينة من نوع الدودونيا.

رصيف صيانة

شملت أعمال التجميل الطبيعي في الجزيرة الوسطية لشارع زايد الأول زراعة أشجار مزهرة وشجيرات زينة ومغطيات تربة، وزراعة 220 من أشجار توبوبيا أرجنتينا المزهرة، وزراعة 24.500 من شجيرات الزينة نوع تيكوما المزهر باللون الأصفر، وزراعة مغطيات التربة بمساحة إجمالية 6950 متراً مربعاً من نوع البنسيتيوم والبورتولاكا، وإنشاء رصيف صيانة على أطراف الجزيرة الوسطية بطول 3780 متراً طولياً.