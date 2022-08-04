«رأس الخيمة للمواصلات» لـ«الاتحاد»: 4 ملايين استخدموا النقل العام والأجرة في 6 أشهر

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال مكتوم ناصر مردد نائب المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن عدد المستخدمين لوسائل النقل العام ومركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 4229584 مستخدماً. وذكر أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال نفس الفترة من العام الجاري بلغ 3,921,330 مستخدماً، وبزيادة بلغت 7.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد المستخدمين لوسائل النقل العام إلى 308,254 مستخدماً.

مكتوم مردد

وقال مكتوم ناصر مردد لـ«الاتحاد»: إن عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال، شهد ارتفاعاً بنسبة 9.3%، حيث تلقى المركز خلال النصف الأول من العام الجاري عدد 44,055 مكالمة. وذكر أن الهيئة قامت بإغلاق كافة الطلبات الواردة عبر قنوات الاتصال، بما فيها طلبات المفقودات بنسبة 100%. وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد 54,991 حجزاً ذكياً لرحلات مركبات الأجرة عبر تطبيق كريم-هلا وبزيادة قدرها 151% مقارنة بالعام الماضي.