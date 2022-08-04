بلدية الشارقة تؤكد على الاستفادة من التجارب الناجحة

الشارقة (وام)

أشاد وفد من جامعة ملبورن الأسترالية بإمكانيات بلدية مدينة الشارقة في تحليل العينات المختلفة في مختبر الأغذية والبيطرة وفي مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية ومختبر مواد البناء بفضل ما تحتويه من أجهزة متطورة وحديثة وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية حيث تمتاز بالدقة في التحليل بإشراف كادر عمل متميز، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في مجال التحليل والتدقيق، وابتكار أساليب جديدة في التدقيق والرقابة في العمل تماشيا مع الطفرة العمرانية والسكانية التي تشهدها الإمارة الباسمة.جاء ذلك خلال زيارة الوفد الاسترالي لبلدية مدينة الشارقة حيث اطلع على أحدث أجهزتها في المختبرات المركزية وإدارة الرقابة والسلامة الصحية ومكتب تقييم المطابقة والكفاءات البشرية والأنظمة المعززة لمسيرة ريادة البلدية في مجال تحليل العيّنات والتفتيش وتقييم المطابقة. حضر اللقاء كل من الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص والدكتور وارويك بيلي أستاذ طب الخيول في قسم العلوم البيطرية بجامعة ولاية واشنطن والدكتور جون فيزيكيرلي عميد كلية العلوم البيطرية والزراعية بجامعة ملبورن الأسترالية.