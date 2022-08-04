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«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً من «الطوارئ والأزمات»

وفد «الطوارئ والأزمات» خلال زيارته «قضاء أبوظبي» (من المصدر)
5 أغسطس 2022 00:38

أبوظبي (الاتحاد) 

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وتأتي الزيارة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات المحلية والاتحادية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وكان المهندس سعيد العمودي، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، قد استقبل الوفد الذي ترأسه حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة، وبحثا الجانبان خلال الزيارة أطر تقوية أواصر الشراكة الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية.
وتعرف الوفد خلال الزيارة على مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.

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جهود
تعرف على جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية.
وقدم وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عرضاً حول دور إدارة حوادث المواد الخطرة، والتي تم استحداثها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بهدف وضع استراتيجية وطنية للتصدي لحوادث المواد الخطرة من خلال تنظيم وتوحيد الجهود الوطنية للقيادة والسيطرة الموحدة على مستوى الدولة.

دائرة القضاء
أبوظبي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
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