تخريج 4 دورات لصف الضباط ومُنتسبي الخدمة الوطنية في دبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، في ميدان التخريج العام بأكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج الدورة التأسيسية لصف الضباط، و3 دورات لتأهيل منتسبي الخدمة الوطنية في شرطة دبي وإدارة أمن المواصلات، وذلك بحضور اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، وضباط الأكاديمية وأمن المواصلات، وأولياء أمور الخريجين.

وهنأ اللواء بن فهد، الخريجين، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في المجتمع، من خلال بسط النظام والقانون وتحقيق العدالة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة. ووجه اللواء بن فهد الخريجين بأهمية الضبط والربط العسكري، وأن يكونوا قدوة في التعامل الحضاري مع الجمهور، ونموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، لتعزيز الصورة المُثلى لرجل الأمن، داعياً الخريجين إلى تطوير قدراتهم الذاتية والتعلم المستمر، بما يعود عليهم وعلى جهات عملهم بالنفع والفائدة، والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

وأثنى اللواء بن فهد على جهود القائمين على الدورات والتي بذلوها في تأهيل الخريجين للانخراط في سوق العمل بالإدارات العامة ومراكز الشرطة وإدارة أمن المواصلات.