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تخريج دورة «الدراجات النارية» بمشاركة نسائية

إحدى منتسبات الدورة تستعرض مهاراتها خلال الحفل (من المصدر)
5 أغسطس 2022 00:38

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة «الدراجات النارية التأسيسية» وشملت 21 منتسباً من فريق مدربي الدوريات الأمنية للاستجابة و5 منتسبات من العنصر النسائي برتبة «رقيب سير» وذلك بالمعهد المروري بإدارة المعاهد الأمنية بمدينة العين. وتعتبر أول دورة دراجات نارية تشارك بها عناصر نسائية على مستوى شرطة أبوظبي وركزت على رفع مستوى الكفاءة الشرطية وصقل المهارات المرورية بمجالات الرماية من الدراجات والاحتماء من خلف الدراجات وجانباً من التقنيات الأمنية الحديثة المعتمدة في شرطة أبوظبي. وتضمن الحفل تنفيذ سيناريو تدريبي للعناصر النسائية استعرضن خلاله كافة المهارات والخبرات التي اكتسبتها المنتسبات خلال الدورة التخصصية.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
شرطة أبوظبي
الدراجات النارية
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