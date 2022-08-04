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الإمارات

«الخارجية» تحذر المواطنين من رسائل احتيالية وطلبات تحويلات مالية

تحذير من وزارة الخارجية للمواطنين
4 أغسطس 2022 22:08

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، مواطني الدولة من المراسلات الاحتيالية وطلبات التحويلات المالية باسم بعثاتها وشددت على ضرورة الإبلاغ عن تلك المحاولات فور الاشتباه بها.
وكتبت الوزارة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر «تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة والطلبة بضرورة الحذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها».

وأوضحت الوزارة أن من بين أمثلة تلك الطلبات «طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدم للدراسة وذلك للحصول على منح دراسية».
كما أكدت الوزارة، في منشورها، على «ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
تحويلات مالية
البعثات الدراسية
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