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شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب الأودية أثناء هطول الأمطار

شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب الأودية أثناء هطول الأمطار
4 أغسطس 2022 19:10

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظا على سلامة الجميع.

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وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات. وأكدت شرطة أبوظبي خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددة على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

المصدر: وكالات
السيول
الأمطار
شرطة أبوظبي
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