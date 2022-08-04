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"الطوارئ والأزمات" تحذر من الأمطار والرياح

تحذير من الأمطار والرياح
4 أغسطس 2022 19:01

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الخميس، تنبيها إلى مستخدمي الطرق وقائدي المركبات من أجل الحذر بسبب الأمطار والرياح.
وكتبت الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر "تشهد الدولة حاليا سقوط أمطار على مناطق متفرقة، يرجى من مستخدمي الطرق وقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن جريان الأودية".
وأضافت الهيئة "تشير التقارير الجوية إلى تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية قد يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تكون قوية أحيانا".
وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أنه "قد تتأثر المنطقتان الشرقية والغربية، وبصورة غير مباشرة منطقة سيجي وشوكة، يرجى أخذ الحيطة والحذر". 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التنبيهات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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رياح
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