القنصلية الصينية تهدي مكتبة محمد بن راشد 1000 كتاب
القنصلية الصينية تهدي مكتبة محمد بن راشد 1000 كتاب
4 أغسطس 2022 18:17
أهدت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية اليوم مكتبة محمد بن راشد ما يقرب من ألف كتاب صيني "ركن الكتب الصينية" تغطي أبرز المجالات الثقافية والفنية والتاريخية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته القنصلية اليوم بمكتبة محمد بن راشد بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، وسعادة لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية وعدد من أعضاء الجالية الصينية في الدولة ونوهت القنصلية الصينية بالتاريخ الطويل الذي يجمع البلدان العربية والصين خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة علاوة على أن الدور الثقافي الذي أسهم في تعزيز الروابط طويلة الأمد بين البلدين علاوة على أن الصين تولي اهتماما بالغا ببناء جسور المعرفة والتفاهم و التبادل الثقافي مع البلدان الصديقة والتعريف بالإنجازات الصينية الحديثة.
وثمن الدكتور محمد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، العلاقات الطيبة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لافتا إلى أن مكتبة محمد بن راشد الجديدة تعد أحد روافد المعرفة في المنطقة و لديها خطط استراتيجية مستقبلية لتنويع مصادر المعرفة من البلدان المختلفة.
بدوره أكد سعادة لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية أن الهدف من الاحتفال الثقافي تعريف المواطن العربي بالثقافة الصينية وجذورها الأصيلة فضلا عن إهداء ألف كتاب من أهم الكتب الصينية في المجالات المختلفة مثل الثقافة والفن والتاريخ.
وكشف القنصل الصيني عن عزمه التخطيط لإقامة حدث ثقافي في شهر أغسطس من كل عام في إطار التبادل الثقافي بمكتبة محمد بن راشد في إطار تعزيز التعاون بين البلدين واصفا المكتبة بأنها من المعالم الحديثة لدولة الإمارات والتي تم افتتاحها حديثا وهي عبارة عن مبنى متميز على شكل كتاب مفتوح منوها إلى الرغبة في استخدامها منصة لتعزيز التواصل الثقافي.
وشملت الاحتفالية الاستماع إلى بعض من المعزوفات الصينية على الآلات الموسيقية الشعبية فيما استمتع زوار مكتبة محمد بن راشد بعدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز مدي تميز ثقافة ذلك البلد الآسيوي عبر ورش الرسم على ورق الأرز على يد الخبيرة لي دونج شي رئيس جمعية الخطاط الصينية العالمية في الخارج فضلا عن الفلكلور والأزياء الصينية في حين استمتع الأطفال بهدايا الأسماء المكتوبة باللغة الصينية على الأقمشة والأوراق المصنوعة من الخامات الصينية.