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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
4 أغسطس 2022 17:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 00:38.
ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 04:08 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:28. 

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المصدر: وام
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