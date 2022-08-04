تفعيل نظام رسوم لمواقف خورفكان اعتباراً من 15 أغسطس الجاري

فهد بوهندي (خورفكان)

أعلنت بلدية خورفكان تفعيل نظام رسوم المواقف في مدينة خورفكانا اعتبارا من 15 أغسطس الجاري، وأكد خلفان راشد المغني رئيس قسم العمليات والتفتيش البلدي ل«الاتحاد» أن نظام الرسوم على المواقف سيشمل الشارع الرئيسي في المدينة وهو شارع الشيخ خالد القاسمي وكورنيش خورفكان، ومواقف استراحة الرفيصة ومنطقة شيص، مشيرا إلى أن التوقيت المحدد سيكون من الساعة الثامنة صباحا ولغاية العاشرة مساء، علما أن هناك بعض الفئات مستثناة من الرسوم وهي فئة كبار المواطنين الذين يستطيعون التسجيل عبر الموقع الالكتروني للبلدية أو الحضور شخصيا لمقرها.

وأضاف المغني:«سيكون تطبيق نظام الرسوم على شارع الشيخ خالد القاسمي طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، بينما سيكون تطبيق الرسوم على بقية المناطق السياحية كاستراحة سد الرفيصة ومنطقة شيص وكورنيش خورفكان على مدار أيام الأسبوع وذلك بهدف الاستخدام الأمثل للمواقف.

وبالنسبة لآلية الدفع قال خلفان المغني:»سيكون الدفع متاحا عبر آلات الدفع المتوفرة في المواقع أو من خلال الرسائل النصية، وجاري تفعيل الدفع من خلال التطبيقات الذكية، علما ان أسعار الرسوم هي ذاتها الرسوم المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة.

وتوفر البلدية للجمهور خدمة الاشتراكات السنوية والنصف والربع سنوية، إضافة إلى إمكانية استخدام تذكرة الوقوف في الوقت المحددة بالتذكرة في الوقوف في موقف آخر في حالة سريان الوقت في التذكرة.

و دعت الجمهور إلى الالتزام بالموقف وعدم التعدي على الموقف المجاور حرصا على توفر المواقف للجميع، ودعتهم الى التواصل مع القنوات المتاحة في البلدية في حال لديهم استفسارات بخصوص النظام الجديد.