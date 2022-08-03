سلطان بن أحمد يشهد تخريج دورة «أصدقاء الشرطة 35»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس ‏حفل تخريج الدورة الصيفية الخامسة والثلاثين لأصدقاء الشرطة لعام 2022، والذي أقيم ‏في ‏قصر الثقافة بالشارقة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قدم بعدها أصدقاء الشرطة من الخريجين عرضاً عسكرياً اشتمل على أداء القسم ‏لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏وحركات المشاة، وفك وتركيب السلاح وهي من ضمن المهارات التي ‏عمل على تدريبهم عليها ‏مشرفو ‏الدورة، وغيرها من الفقرات التي جسدت قيم الولاء والوفاء وحب الوطن. تلا ذلك عرض لمادة فلمية حول ما تضمنته دورة أصدقاء الشرطة هذا العام.

عقب ذلك قدم صديقا الشرطة خليفة أحمد المزروعي، ونورة عبد الله الحمادي، كلمة بالنيابة عن الخريجين، أعربا فيها عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما ولزملائهما للمشاركة بالدورة لهذا العام، حيث إن البرنامج الصيفي أسهم في صقل مهاراتهم، وتوظيف ‎طاقاتهم في مختلف الجوانب الشرطية والأمنية عبر التدرب على مجموعة من الأنشطة المتنوعة، إلى جانب الزيارات الميدانية التي عادت عليهم بالنفع والفائدة.

وفي ختام الحفل، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي‏‏، بتكريم الطلبة الخريجين من برنامج أصدقاء الشرطة لهذا العام، والجهات الراعية التي ساهمت في إنجاح البرنامج الصيفي، كما تفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية مع منتسبي دورة أصدقاء الشرطة بهذه المناسبة.