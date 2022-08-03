فتح باب التسجيل لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بدء التسجيل الإلكتروني في النسخة السادسة عشرة من معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» والنسخة السابعة من معرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)» والمؤتمر المصاحب لهما، التي تنظمها الشركة بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور مجموعة بارزة من المشاركين، والعارضين البارزين على مستوى العالم.

ويوفر المعرضان منصة دولية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، كما يوفران ملتقى عالمياً رفيع المستوى لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وفرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات، وبإمكان الشركات والزوار التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://idexuae.ae/registration.

وتتزامن النسخة مع مرور 30 عاماً على انطلاق هذا الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، وتستقطب أكبر الشركات في قطاع الصناعات الدفاعية في العالم، فيما من المتوقع أن تشهد هذه النسخة إقبالاً عالمياً رفيع المستوى من القادة وصناع القرار، والوزراء وكبار المسؤولين، إلى الخبراء والمختصين من جميع دول العالم.

وشهدت الدورة السابقة من الحدث نجاحاً لافتاً، حيث استقطبت أكثر من 62 ألف زائر، و900 شركة محلية وعالمية من 59 دولة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الأجنحة الوطنية إلى 35 جناحاً ومشاركة 5 دول تشارك لأول مرة في تاريخ المعرض.