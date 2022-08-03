%150 نمو قطاع النشر بالإمارات نهاية العقد الحالي

أبوظبي (وام)

يشهد قطاع الخدمات الإعلامية والترفيه عالمياً نمواً متزايداً اعتماداً على الابتكارات والذكاء الاصطناعي وتزايد استخدام التطور التقني والمعرفي.

وتشير التقديرات إلى نمو قيمة هذا القطاع خلال العام المقبل إلى 2.4 تريليون دولار، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.8 % منذ 2015، وفقاً بيانات pwc إحدى الشركات العالمية الرائدة في الخدمات المهنية.

وتوقع تقريرPWC نمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5 % خلال الفترة من 2020-2025 ليصل إلى 2.6 تريليون دولار، منوهاً إلى أنه بحلول عام 2025 سيحقق قطاع محتوى«الويب» و«بوابات البحث» ووسائل التواصل الاجتماعي مكاسب بقيمة 542.2 مليار دولار من المبيعات السنوية العالمية، وقطاع البث التلفزيوني 79.2 مليار دولار، وقطاع الأفلام والفيديو 83.3 مليار دولار، وقطاعات ناشري الصحف والمجلات32.6 مليار دولار.

الذكاء الاصطناعي

وأفادت تقارير متخصصة في الخدمات الإعلامية والترفيه عالمياً، بنمو حصة الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق الإعلام والترفيه خلال 2022 بمعدل سنوي مركب نسبته 30% ليصل إلى 8.4 مليار دولار وفقاً لبيانات «أناليستك انسايت»، مع تقديرات بارتفاع حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام والترفيه إلى 99.48 مليار دولار بحلول 2030، بحسب جراند فيو ريسيرش.

وأشارت «فيوتشر ماركيت انسايت» إلى أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في وسائل الإعلام والترفيه بلغت 10.4 مليار دولار في عام 2021، مع تقديرات أن ينمو هذا القطاع خلال الفترة من 2022-2032 بمعدل سنوي مركب 26٪ ليصل إلى 132.16مليار دولار أمريكي. وقدر تقرير SPC، نمو قطاع النشر في الإمارات خلال العقد الحالي بنسبة 150% ليصل إلى 650 مليون دولار بحلول 2030، مشيراً إلى أن الإمارات تشكل 25% من إجمالي اشتراكات وسائل البث الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع التقرير ارتفاع الإيرادات في قطاع الموسيقى الرقمية في الإمارات إلى 62 مليون دولار العام الجاري، ونمو الإيرادات بمعدل سنوي نسبته 9.46٪، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع قدره 89 مليون دولار بحلول 2026، لافتاً إلى أن 99% من السكان «9.84 مليون نسمة» هم من مستخدمي الإنترنت ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين. وبحسب شركة Niko Partners من المتوقع نمو صناعة الترفيه في الإمارات بمعدل سنوي مركب نسبته 9% خلال الفترة من 2021-2028، مع تقديرات بارتفاع سوق الألعاب في السعودية والإمارات ومصر إلى 3.14 مليار دولار أميركي في 2025 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.8% لمدة 5 سنوات.

الفرص الاستثمارية

وتضمن تقرير لوزارة الاقتصاد تحت عنوان «الاستثمار في الإعلام والترفيه بدولة الإمارات»، تقديرات عدد من التقارير العالمية حول صناعة الإعلام والترفيه بالدولة والفرص الاستثمارية بالقطاع، مشيراً إلى أن مدينة دبي للإعلام تحتضن بيئة أعمال تضم نحو 33 ألف متخصص في قطاع الإعلام، كما تشكل مقراً لـما يزيد عن 122 قناة، فيما تضم المنطقة الحرة للإعلام بأبوظبي أكثر من 600 شركة و130 من رواد الأعمال وأكثر من 5 آلاف متخصص في قطاع الإعلام. وأفاد بأن المنطقة الإبداعية في جزيرة ياس ستحتضن 16 ألف موظف في عام 2031، ضمن استراتيجية أبو ظبي الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.

وذكر أن مدينة الشارقة للإعلام شهدت خلال2021 نمواً ملحوظاً، وزاد عدد الشركات المسجلة إلى 5689 شركة، فيما جددت4293 شركة تراخيصها خلال العام نفسه.