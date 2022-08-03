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الإمارات

سعيد بن طحنون يعلن عن «مسابقة القرآن لكبار المواطنين»

سعيد بن طحنون خلال الحفل وفي الصورة أحمد بن سودين (من المصدر)
4 أغسطس 2022 01:16

العين (وام)

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أعلن معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال حفل تكريمي لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، بفندق روتانا مساء أمس الأول، بمدينة العين عن «مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين»، التي سيتم إطلاقها خلال شهر رمضان المقبل. وقال في كلمته إنه انطلاقاً من قوله تعالى «ورتل القرآن ترتيلاً» وقوله تعالى «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، وحديث نبينا الكريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا».. وتماشياً مع روية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بفئة كبار المواطنين ذكوراً وإناثاً، فإنني أتشرف بالإعلان عن إطلاق «مسابقة كبار المواطنين لحفظ القرآن الكريم» في شهر رمضان المقبل بمشيئة الله تعالى، حيث ستشرف «جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين» على تنظيم المسابقة من كافة الجوانب، وستخصص جوائز قيمة للفائزين فيها، بالإضافة إلى شهادات تقدير لكل المشاركين، وستقوم الجمعية بالإعلان عن شروط المسابقة وفروعها في الأيام القادمة، من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومن خلال صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

سعيد بن طحنون
الإمارات
العين
كبار المواطنين
مسابقة القرآن الكريم
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