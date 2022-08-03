«زايد العليا» تجدد اتفاقية لتوفير حاضنات أعمال أصحاب الهِمم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم أمس، تجديد اتفاقية التعاون مع شركة أرجونومك لأصحاب الهِمم، وذلك في إطار استراتيجية «زايد العليا» لدعم ومساندة الأعمال والمشاريع التجارية الخاصة بروّاد الأعمال المواطنين أصحاب الهِمم، بما يعزز مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وتفعيل دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «تهدف استراتيجيتنا الخاصة باحتضان المشاريع التجارية لأصحاب الهِمم، إلى تعزيز تواصلهم معنا على المستوى المؤسسي، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة تدعم الخدمات المقدمة لأصحاب الهِمم بوجه عام».

وقال سعيد علي مبارك الظاهري المدير التنفيذي للشركة أرجونومك لأصحاب الهِمم: «نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، على تجديد ثقتهم في أعمالنا، وتشجيعهم ومساندتهم للمشاريع التجارية الخاصة بأصحاب الهِمم، وعلى وجه الخصوص، المشاريع التي تقدم منتجات وخدمات يستفيد منها أعضاء مجتمع أصحاب الهِمم بشكل مباشر، حيث تلعب الأفكار والابتكارات المتعلقة بصناعة الجباير والأطراف الاصطناعية والأدوات المساعدة على الحركة وإعادة التأهيل، دوراً أساسياً ومحورياً في تحسين مستوى جودة حياة أصحاب الهِمم. ومن هذا المنطلق، نسعى في شركة أرجونومك إلى توطين هذه الصناعة والاستفادة من خبراتنا وأفكارنا وابتكاراتنا المحلية، لتقديم منتجات وتقنيات يتم تصميمها وتصنيعها محلياً بمستويات جودة عالمية».