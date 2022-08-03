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بلدية الشارقة: 6% نسبة الزيادة في عقود الإيجار

بلدية الشارقة: 6% نسبة الزيادة في عقود الإيجار
4 أغسطس 2022 01:15

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن زيادة نسبة العقود الإيجارية بمدينة الشارقة بنسبة 6% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وفرت البلدية العديد من الوسائل والطرق لتصديق هذه العقود بطريقة سهلة تختصر الوقت والجهد على المتعاملين وتجسد استراتيجيتها في تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني.
وأكد علي أحمد أبو غازيين، مدير إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية، أن النصف الأول من العام الجاري شهد تصديق 166.199عقد إيجار بمختلف أنواعها، منها 133.531 عقداً سكنياً، و32.593 عقداً تجارياً و75 عقداً استثمارياً، ما يعكس نسبة النمو والزيادة في عقود الإيجار بمدينة الشارقة، ويجسد حرص البلدية على تقديم كافة التسهيلات للمتعاملين والاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات، ما ساهم في إنجاز أكبر قدر من المعاملات خلال وقت قياسي.

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وأوضح أبو غازيين أن عقد الإيجار هو وثيقة رسمية معتمدة من قبل البلدية ومتعارف عليها لتنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر، حيث إنه من خلالها يضمن كل طرف حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديقه، حيث لا يعتد به ولا يعتبر رسمياً في حال لم يكن مصدقاً من قبلها.
وأشار مدير إدارة التنظيم الإيجاري إلى أن خدمة تصديق العقود الإيجارية متوفرة على الموقع الإلكتروني للبلدية، بحيث أصبحت خياراً من خيارات التصديق للمتعامل ويتم إنجازها بكل سهولة ويسر باتباع الخطوات المطلوبة وتعبئة البيانات اللازمة ثم إنجاز الخدمة، كما يمكن تصديق العقود من خلال 12 مركز خدمة خارجياً يقدم خدمات تصديق العقود الإيجارية وإصدار شهادات براءة الذمة والعديد من الخدمات الأخرى الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

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