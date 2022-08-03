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«السلامة الغذائية» في أبوظبي تستطلع «تحديات الاستثمار الزراعي»

جهود مكثفة لزيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الزراعي في أبوظبي (أرشيفية)
4 أغسطس 2022 01:16

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استبيان «تحديات الاستثمار الزراعي»، دعت فيه المستثمرين إلى المشاركة والإجابة عن الأسئلة المطروحة التي تضمنها وتقديم المقترحات والحلول، وذلك في إطار اهتمام الهيئة وسعيها إلى توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الزراعي، وحصر التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
جاء الاستبيان في 26 سؤالاً تضمنت معلومات عامة عن اسم الشركة ووسيلة التواصل الهاتفية والإلكترونية، ونشاط الشركة «إنتاج زراعي، إنتاج حيواني، استزراع سمكي، خدمات لوجستية، بحثي، صناعات غذائية وموقع الشركة في الإمارة، ومساحة الأرض/ بالمتر المربع». وحدد استبيان الهيئة عبر موقعها في تليجرام، استفسارات لكل نوع من التحديات وتشمل الكهرباء والمياه، والتمويل والتسويق، والتراخيص والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وفي ما يخص الكهرباء طرح الاستبيان الاستفسار عن حجم الاستهلاك الشهري للكهرباء في الشركة؟ (كيلو واط)، ومتوسط تكاليف الكهرباء الشهرية؟ وهل هناك تحديات تواجهك كمستثمر بخصوص الكهرباء؟ والاختيار بين نعم أو لا والحلول المقترحة للكهرباء.
في ما يتعلق التراخيص والتعليمات الصادرة عن الهيئة، شمل الاستبيان أسئلة عما إذا كان المستثمر يواجه تحديات في سرعة وسهولة التراخيص واتباع الإجراءات الصادرة عن الهيئة بخصوص القطاع الزراعي، وما إذا كانت هناك  أي تحديات تعوق التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والحلول المقترحة للتراخيص والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والسؤال الأخير تركز حول أي تحديات أخرى قد يرغب المستثمر في ذكرها.

السلامة الغذائية
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الاستثمار الزراعي
القطاع الزراعي
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