«فكر» مع «أوقاف دبي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي مبادرة «فكر معنا» التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة والمجتمع، من خلال تقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات العقارية المقدمة. وأفادت المؤسسة أنها خصصت رقماً خاصاً للتواصل من خلال تطبيق (واتس آب) عبر إرسال التسجيلات الصوتية أو الرسائل النصية أو الصور لإيضاح الملاحظات المراد الإبلاغ عنها، أو أي مقترح يمكن أن يسهم في تطوير الخدمات العقارية المقدمة في المباني السكنية أو المحلات الملحقة بالمساجد المدارة من قبل المؤسسة.

وقال أحمد أبو شهاب مدير إدارة الاستثمار لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: تتيح المبادرة للمستأجرين في المباني التابعة المؤسسة ومرتادي أوقاف المساجد عرض مقترحاتهم عبر تطبيق (واتس آب) الخاص بالمبادرة، وسيطلع المختصون على هذه الملاحظات ليتم الاستفادة منها في تطوير العقارات التابعة لمحفظة المؤسسة العقارية. ودعا أبو شهاب كافة أفراد المجتمع للمشاركة في المبادرة بمقترحاتهم، لافتاً إلى أن جميع المقترحات ستكون موضع ترحيب واهتمام وستتم دراستها من قبل فريق مختص. وخصصت المؤسسة الرقم الهاتفي 7923294-054 للمشاركة في المبادرة عبر تطبيق (واتس آب) لإرسال المقترحات، إما بالكتابة أو تسجيل صوتي أو صورة.