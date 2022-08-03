10 إجراءات لحفظ المصادر التعليمية في المختبرات المدرسية خلال الصيف

دينا جوني (دبي)

وضعت مؤسسة الامارات للتعليم جملة من الإجراءات ووجّهت جميع المدارس الحكومية باتباعها لحفظ المصادر التعليمية الموجودة في المدرسة في مختلف المختبرات. يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على إدارة الموارد والمصادر التعليمية بفعالية وكفاءة بما يضمن تفعيلها وتوظيفها للعام الدراسي المقبل لدعم مخرجات التعليم والتعلم وفق إجراءات الأمن والسلامة في البيئة المدرسية أثناء إجازة الصيف. ولفتت المؤسسة إلى أن إدارة المصادر والإجراءات المتبعة تستهدف بالإضافة إلى المختبرات العلمية، غرف المشاريع والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومراكز مصادر التعلم، ومختبر الموسيقى والفنون، وغرف مخازن المدرسة وغيرها.

ولفتت المؤسسة إلى اتباع 10 إجراءات وفقاً لطبيعة وحالة المصدر التعليمي المتوفر في المدارس. فبالنسبة للأجهزة والأدوات الصالحة، يتم إعداد ملصق باسم كل جهاز وأداة بخط واضح وحفظها بشكل آمن في الخزائن المخصصة لحفظ المصادر التعليمية، وتصنيف الأجهزة والأدوات حسب النوع والمادة وطبيعة المصدر التعليمي (أداة، جهاز، حقيبة تعليمية، مستهلكات)، وإعداد قائمة جرد للمصادر التعليمية بالمختبرات العلمية وقاعات المصادر الأخرى، ومراكز مصادر التعلم من خلال الروابط الإلكترونية المخصصة.

وبالنسبة للأجهزة والأدوات التالفة والمراد إسقاطها وفق النظم واللوائح المعمول بها في المؤسسة، على الإدارة المدرسية أو ذوي الاختصاص، حصر الأجهزة والأدوات التالفة في نموذج الإسقاط المعتمد بالتنسيق مع رئيس وحدة الخدمات المدرسية في المدرسة، وإرسال أنموذج الإسقاط معتمد من قبل لجنة التقييم الداخلية وإدارة المدرسة عبر البريد الإلكتروني للجهة المعنية في المؤسسة.

أما المواد الكيميائية، فيجب مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة في حفظها مع ضبط أجهزة التكييف على وضع التشغيل التلقائي أثناء العطلة الصيفية، والتأكد من وضع مسميات المواد الكيميائية وتصنيفها وتخزينها بشكل آمن في خزائن حفظ المواد الكيميائية، وكذلك التأكد من وضع لافتات الإجراءات والتعليميات الخاصة بأمن وسلامة البيئة المخبرية في المدرسة، وأخيراً التأكد من صلاحية وفاعلية أداء عبوات إطفاء الحريق داخل المختبر.

وينسّق أمناء المختبرات مع معلمي العلوم لإعداد خطة تنفيذ التجارب العلمية في المختبرات عبر توظيف المصادر العلمية المتوفرة في المدارس، لدعم وتطوير مهارات البحث العلمي، وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية من الميزانية التشغيلية بالمدرسة. كما يتم الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة، وبزي المختبرات لجميع المستهدفين.

ويقوم الطلاب بتنفيذ التجارب العلمية في المختبرات بنظام المجموعات، بحيث لا يتجاوز عدد منفذي التجارب من المتعلمين 3 طلاب في كل مجموعة ورصد النتائج وتحليلها وإعداد تقرير بها. ومن الالتزامات المطلوبة من الإدارة المدرسية، إعداد التقارير الدورية لرصد مدى فاعلية المختبرات، واعتماد عدد الحصص المنفذة في المختبرات في الجدول المدرسي، وتشكيل فريق من المتعلمين المتميزين خلال المناشط لتنفيذ تجارب ومشاريع عملية كمساعدين لاختصاصيي المختبرات لدعم الثورة الصناعية الرابعة.

وقد جهزت وزارة التربية والتعليم 3 مختبرات في كل مدرسة حكومية سواء كانت مطوّرة أو غير مطورة، بالإضافة إلى توفير الأدوات المختبرية اللازمة. وفي حال عدم توفر بعض المصادر، فإن جميع الاختصاصيين مدرّبين على التجارب العلمية البديلة، والتي يمكن للمتعلمين تنفيذها من دون أن يؤثر ذلك على المخرجات التعليمية.