«بلدية أبوظبي» تعزز وعي الطلبة بالسوق العقاري

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع الأراضي والعقارات- 12 من طلبة المرحلة الثانوية، ضمن إطار الشراكة والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز الثقافة العامة، وخلق بيئة محفزة لترسيخ الوعي والثقافة العقارية، حيث تناول اللقاء تعريف الطلبة بخدمات البلدية، وعلى وجه التحديد السوق العقاري، وكذلك إطلاع الطلبة على قطاعات العمل وبيئاته المختلفة ومتطلباته، وإكسابهم المهارات الشخصية والمهنية، وإعدادهم للانخراط المبكر في سوق العمل، وتمكينهم من تحديد أهدافهم المهنية المستقبلية.

واستهدفت البلدية خلال اللقاء تعريف الطلبة بالاختصاصات والقوانين المهمة المتعلقة بقطاع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي، وكيفية رفع التنافسية بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق المستثمرين، وجذب استثمارات دول العالم إلى إمارة أبوظبي.

وتناول اللقاء أيضاً العديد من المحاور من أهمها: التعريف بالقوانين والتشريعات العقارية التي تسهم في تنظيم بيئة العمل في مدينة أبوظبي، وتسليط الضوء على الجانب الترويجي للقطاع العقاري، والدور الرقابي للقطاع العقاري وأهمية الامتثال لقانون التنظيم العقاري، والدور الفعال في مجال إدارة حسابات الضمان وما له من أثر في حفظ وحماية حقوق وأموال جميع المستثمرين.

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه اللقاءات تعبر عن التزام البلدية بتأهيل وتدريب الأجيال الصاعدة والمشاركة في إعدادهم للانخراط في سوق العمل، وإبراز مواهبهم وطاقاتهم وكفاءاتهم وتحفيزهم على المشاركة في دعم التنمية الشاملة في أبوظبي.