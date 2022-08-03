جامعة الشارقة تطرح منتجات غذائية عضوية

الشارقة (الاتحاد)

نجحت جامعة الشارقة كأول مؤسسة للتعليم العالي في الدولة، بتنفيذ مشروع لإنتاج السماد العضوي وإنتاج منتجات زراعية عضوية في الحديقة المستدامة داخل الحرم الجامعي وتحصل على شهادة مطابقة المحاصيل العضوية الصادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعرض المنتجات في أفرع جمعية الشارقة التعاونية.

وعملت الجامعة على إنتاج سماد عضوي من النفايات القابلة للتحلل الحيوي والتي يتم تجميعها من حرم جامعة الشارقة منذ نوفمبر 2019، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، وإثراء خصوبة التربة، وبالفعل تم تحويل نحو 7 آلاف كلجم من المخلفات العضوية وتحويلها إلى 4 آلاف كلجم من السماد وتم استخدام هذا السماد العضوي في الحديقة المستدامة، وقد أنتجت الحديقة المستدامة منذ ذلك الحين نحو200 كجم من المحاصيل الزراعية العضوية مثل: الطماطم، الجزر، جزر أسود، جزر أحمر، بطاطا حلوة، فجل، ملفوف، المورينجا، الأرز، القمح، الكينوا، وغيرها من المحاصيل الزراعية العضوية، وتم بيع ما يزيد على 70 كجم لمجتمع الحرم الجامعي، إلى جانب توزيع بعض المنتجات كعمل خيري.