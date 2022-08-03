الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة الشارقة تطرح منتجات غذائية عضوية

توزيع بعض المنتجات كعمل خيري (من المصدر)
4 أغسطس 2022 01:15

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت

نجحت جامعة الشارقة كأول مؤسسة للتعليم العالي في الدولة، بتنفيذ مشروع لإنتاج السماد العضوي وإنتاج منتجات زراعية عضوية في الحديقة المستدامة داخل الحرم الجامعي وتحصل على شهادة مطابقة المحاصيل العضوية الصادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعرض المنتجات في أفرع جمعية الشارقة التعاونية.
وعملت الجامعة على إنتاج سماد عضوي من النفايات القابلة للتحلل الحيوي والتي يتم تجميعها من حرم جامعة الشارقة منذ نوفمبر 2019، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، وإثراء خصوبة التربة، وبالفعل تم تحويل نحو 7 آلاف كلجم من المخلفات العضوية وتحويلها إلى 4 آلاف كلجم من السماد وتم استخدام هذا السماد العضوي في الحديقة المستدامة، وقد أنتجت الحديقة المستدامة منذ ذلك الحين نحو200 كجم من المحاصيل الزراعية العضوية مثل: الطماطم، الجزر، جزر أسود، جزر أحمر، بطاطا حلوة، فجل، ملفوف، المورينجا، الأرز، القمح، الكينوا، وغيرها من المحاصيل الزراعية العضوية، وتم بيع ما يزيد على 70 كجم لمجتمع الحرم الجامعي، إلى جانب توزيع بعض المنتجات كعمل خيري.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
الزراعة العضوية
المزارع العضوية
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©